Anmeldungen sind noch möglich

Der 13. Esperker Fun- und Nachtlauf findet am Freitag, 31. August, auf dem Sportplatz in Esperke statt. Gestartet wird mit dem Kinderlauf um 18.30 Uhr, gefolgt von 4000 Metern um 19.30 Uhr und zehn Kilometer um 20.30 Uhr. Anmelden können sich alle bis 28. August unter www.svesperke.de. Gegen eine Nachmeldegebühr können sich spontan Interessierte an allen Läufen bis eine Stunde vor Startbeginn vor Ort anmelden. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.