Fußball-C-Jugend sucht Spieler

Planung für die kommende Saison ist angelaufen

Mellendorf/Elze. Nach der langen Corona-Pause sind die C-Jugend-Spieler der JSG Mellendorf-Elze von Trainer Lutz Giesecke froh, endlich wieder im Mellendorfer Sportpark, natürlich unter Auflagen, trainieren zu dürfen. Nachdem man die aktuelle Saison mit einem sehr großen Kader bestritten hat, möchten Jugendleitung und Trainer nun daraus zwei Mannschaften bilden und im Spielbetrieb melden, um allen Kindern ausreichend Spielzeit zu ermöglichen. Die erste Mannschaft ist viel mit Qualität besetzt und hat das Ziel in der kommenden Saison im oberen Drittel der Kreisliga, mit Blick in Richtung Bezirk, mitzuspielen.In der zweiten Mannschaft sollen die Spieler sich durch erhöhte Spielzeit und Verantwortung, ohne Druck, optimal weiterentwickeln können. Die Mannschaften suchen noch Verstärkung, insbesondere auf der Torwartposition aber auch Feldspieler werden dringend benötigt.Trainiert wird aktuell Montag und Mittwoch, sowie Freitag, jeweils 17 bis 19 Uhr im Sportpark des Mellendorfer TV an der Industriestraße 37 in Mellendorf. Die Mannschaft zeichnen sich durch einen guten Teamgeist auf und auch abseits des Platzes aus, zum Beispiel durch gemeinsame Fifa Turniere oder Stadionbesuche. Durch ein hochwertiges und innovatives Training ist die Weiterentwicklung jedes einzelnen garantiert. Interessierte Spieler beziehungsweise ihre Eltern können sich melden bei Trainer Lutz Giesecke (C-Lizenz) unter Telefon (01 57) 86 87 44 41 oder lutz-giesecke@t-online.de melden.