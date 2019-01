Fußball-Damen ermitteln ihre Hallenmeister

Am Sonnabend, 19. Januar, ab 14 Uhr werden in der Wedemark-Sporthalle die diesjährigen Damen-Hallenmeister auf Bezirks- und Landesligaebene im Futsal ermittelt. Futsal ist übrigens die anerkannte Variante des Hallenfußballs der FIFA. Gespielt wird ohne Bande auf einem markierten Feld. Teilnehmen werden an den Vorrundenspielen die Mannschaften von FC Wacker Neustadt, FSG Pollhagen-Nordsehl, HSC Schwalbe Tündern, SC Deckbergen-Schaumburg, VFL Eintracht Hannover sowie der Mellendorfer TV. Ausrichter ist die Fußball-Damenabteilung des Mellendorfer TV.