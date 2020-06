Fußball für die Jüngsten

„Früh übt sich, wer ein Meister werden will!“

Der SC Wedemark möchte allen fußballbegeisterten Kindern des Geburtsjahrgangs 2015 die Möglichkeit bieten, die ersten Erfahrungen mit dem runden Spielgerät in einem Team zu sammeln. Wie auf dem Bild durch die Kinder der G-Jugend gezeigt, bietet der Verein dazu auf seiner Sportanlage in Bissendorf allerbeste Rahmenbedingungen. Jetzt müssen sich nur noch möglichst viele Nachwuchskicker melden, damit eine Mannschaft aufwachsen kann.Benötigt werden allerdings auch ein oder mehrere „Mama- und/oder Papa-Trainer/innen“, die unserem Nachwuchs die Freude am Spiel mit dem Ball näherbringen. Aber wer einmal selbst Fußball gespielt hat, sollte damit keine Schwierigkeiten haben. Interessenten nehmen bitte über Mail an info@scwedemark Verbindung mit dem Verein auf, um weitere Informationen zu erhalten.