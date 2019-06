Fußball-Jugendturnier mit über 30 Mannschaften

Im Rahmen des 100-jährigen Bestehens des Mellendorfer Turn-Vereins findet am kommenden Wochenende ein großes Fußball-Jugendturnier der Jugendspielgemeinschaft Mellendorf/ Elze im Sportpark des MTV an der Industriestraße statt. Bei dem von der Firma Kreuschner, Sport- und Werbeartikel aus Hellendorf, gesponserten „Kicker-Cup“ stehen nicht nur der Spaß am Fußball im Vordergrund, sondern es werden auch DFB-Aktionen wie „Hart zum Ball – Fair zum Gegner“, „Alkoholfrei Sport genießen“, „Gewaltprävention“ sowie „Kinderschutz im Verein“ eine Rolle spielen. Das Turnier beginnt am Freitag, 21. Juni, um 18 Uhr mit Spielen der A- und B-Jugendlichen. Am darauffolgenden Sonnabend finden ab 9 Uhr die Spiele der E- und D-Jugendmannschaften statt. Sonntag ermitteln dann wiederum ab 9 Uhr die Mannschaften von der G- bis C-Jugend den Turniersieger. Für das leibliche Wohl ist an allen drei Tagen gesorgt.