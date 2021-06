Fußball, Sonne und Strand

JSG Wedemark beim Beachsoccer-Turnier in Damp

Fußball, Sonne, Strand – das alles genossen die Teilnehmer des Ballfreunde- Beachsoccer- Turnier in Damp in Schleswig-Holstein am letzten Wochenende.Mit dabei: Elf C-Junioren der JSG Wedemark und ihr Trainer Nico Beyer. Mehr als 550 Mädchen und Jungen im Alter von 13 bis 18 Jahren kämpften dabei innerhalb ihrer Altersklasse auf sechs Fußballfeldern direkt am Strand um Punkte und Tore. Nebenbei konnten sie ein tolles Rahmenprogramm am Strand und im Schwimmbad genießen. Dank des ausgezeichneten Hygienekonzepts des Veranstalters und mehrmaligen Testungen vor Ort konnten die Jugendlichen nach so langer Zeit der Entbehrungen endlich wieder unbeschwert miteinander ihrer Fußballleidenschaft nachgehen. Für die JSG Wedemark endete das Turnier nach drei Siegen, zwei knappen Niederlagen und drei unentschiedenen Partien mit einem guten siebten Platz. Weitaus wichtiger als die Platzierung war den Spielern jedoch das Dabeisein, das Erlebnis, auf Sand spielen zu können und das Miteinander, das nach dem vergangenen Corona-Jahr wieder richtig gestärkt werden konnte. Für die Jungs der JSG Wedemark und ihren Trainer ist heute schon klar: Damp 2022 steht !