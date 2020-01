G-Jugend spendet für Mathea

JSG Mellendorf Elze erfolgreich beim Sportbuzzer Cup

Eine erneut erfolgreiche Saison spielt der Jahrgang 2013/2014 aus Mellendorf /Elze. In der Hinserie auf Rasen belegte man einen tollen zweiten Platz. Siege im teilweise vierstelligen Bereich krönte die tolle Arbeit der beiden Trainer Anton Göhlmann und Dennis Heinemann. Beim Sportbuzzer Cup in der Halle lief es bisher ebenfalls gut für die 5-7 Jährigen Jungs. Dort konnte man bisher in 3 Spielrunden ebenfalls zwei tolle zweite Plätze erreichen. Die Einnahmen vom letzten Wochenende durch das Catering in eigener Halle spendete das Team der zweijährigen Mathea aus Hellendorf, Schwester von Joshi dem jüngsten Talent aus dem Team.Sie leidet an Glykogenose Typ 1b und Taubheit. Ein Therapiehund könnte ihr helfen.Da kann jeder Cent der sympathischen Familie helfen ,, Ich bin froh wenn wir etwas gutes tun und helfen können'' so Heinemann. Zum erfolgreichen Team gehören :Joshua, Clemens, Leif, Adnan, Julius, Collin, Henry, Levi, Darian, Kalle und Ben.