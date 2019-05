Glücklich über Weiterverpflichtung

Patrick Schmid hält Scorpions die Treue

Nach zwei erfolgreichen Jahren bei den Hannover Scorpions, hat Patrick Schmid auch für die kommende Saison bei den Scorpions seine Unterschrift unter den Arbeitsvertrag gesetzt. „Patrick ist für uns ein äußerst wichtiger Spieler, über dessen Weiterverpflichtung wir sehr glücklich sind“, so Sportchef Eric Haselbacher nach der Vertragsunterzeichnung. 179 Scorerpunkte (97 Tore) in den vergangenen zwei Jahren bei den Scorpions sprechen eine mehr als deutliche Sprache über die Fähigkeiten und Qualitäten des 31-jährigen gebürtigen Nürnbergers, der weiterhin mit der Trikotnummer 21 auflaufen wird. „Sehr wichtig auch“, so Coach Dieter Reiss, „dass durch die Weiterverpflichtung von Patrick, das bewährte Duo Bombis/Schmid weiterhin für die Scorpions aufläuft.“Topscorer in der Saison 2017/18 und zweitbester Scorer in der vergangenen Saison (18/19), eine äußerst starke Leistung mit der „Mr. Schlagschuss“ die Zuschauer und Fans in der hus de groot EISRENA immer wieder zum Jubeln brachte.