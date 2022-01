Gürtelprüfung für Karate-Kids

Lange mussten die Kinder auf eine Gelegenheit zur Gürtelprüfung warten. Als es dann endlich soweit war, kam eine höhere Warnstufe, Zuschauer waren nicht mehr erlaubt und die Eltern konnten nicht dabei sein. Im Okinawa Goju Ryu Karate gibt es ein Motto „Never give up“ (Gib niemals auf). Genauso haben es die Karate-Kinder und Trainer*innen auch genommen. Sie haben sich von den komplizierten Umständen nicht abschrecken lassen und das Beste aus der Situation gemacht. Bei der Gürtelprüfung mussten Übungen aus allen Bereichen des Okinawa Goju Ryu Karate vorgeführt werden. Das begann mit Erwärmungsübungen bei denen unter anderem Koordinationsfähigkeit, Konzentration und Gleichgewichtssinn bewertet werden. Dann mussten Karatetechniken wie Fauststöße, Tritte, Abwehrtechniken gezeigt werden. Ein weiteres wichtiges Element war die Kata (festgelegte Folge von Abwehr und Angriff), die es in verschiedenen Varianten gibt. Die Kinder mussten die Kata „Gekisai Dai ichi“, „Gekisai Dai Ni“ und „Saifa“ vorführen. Zum Abschluss ging es um den Durchhaltewillen und es mussten mit den letzten Reserven Kraftübungen geschafft werden. Die Kinder zeigten eine großartige Leistung während der zwei-stündigen Prüfung, viele konnten eine ganze Stufe überspringen. Es gab viele neue Gürtelfarben und zusätzliche Streifen am Gürtel. Folgende Graduierungen wurden verliehen:10.Kyu (ein schwarzer Streifen am Gürtel): Hannah Knoche, Maxim Schönfelder, Laurent Wedemeier8.Kyu (gelber Gürtel): Elisa Goldmann, Fabian Skroblin, Sara Witt8.Kyu (gelber Gürtel mit einem schwarzen Streifen): Marta Schlicht Ojeda7.Kyu (oranger Gürtel): Bennett Michaelis7.Kyu (oranger Gürtel mit einem schwarzen Streifen): Lana Bellach, Hanna Frank, Liam Marx, Jonas Meiertöns, Nevio Wegler