Heimspiel für Landesliga-Damen

Teams des TC Sommerbostel starten in Sommersaison

Der Tennissommer beginnt für die Landesliga-Damen des TC Sommerbostel mit einem Heimspiel. Das Team um Kapitänin Josephine Bollwahn empfängt an diesem Sonntag (8. Mai) von 10 Uhr an die Reserve des TV Jahn Wolfsburg. Eine solche Aufgabe macht auch gleich sichtbar, wie gut die Vorbereitung auf eine weitere Saison mit Spitzentennis in Sommerbostel gelungen ist. Mit Blick auf starke Gegner in der Landesliga bleibt es ein Privileg des TCS, dass mit Alexandra Louisa Strauß an Position 1 eine Ausnahmekönnerin zur Verfügung steht – auch wenn sie zuletzt nur unregelmäßig am Punktspielgeschehen teilnehmen konnte. Während sich die TCS-Damen in der Landesliga etabliert haben, starten die beiden Sommerbosteler Herrenteams parallel zueinander in unterschiedlichen Staffeln der Verbandsklasse neu durch. Vor allem die 1. Herren will wieder von sich reden machen und kann dabei auf Kristian Braun bauen. Der Neuzugang vom MTV Eintracht Celle bringt Schwung in ein Team, das sich zudem auf eine wichtige Rückkehr freut. Tom Schmieta kehrt in der zweiten Saisonhälfte von seinem Studium in den USA zurück und möchte dann an Position 1 für Furore sorgen. Mit ihm gibt es berechtigte Hoffnung, eine führende Rolle in der Verbandsklasse spielen zu können. Unter den zwölf Erwachsenen- und Jugendmannschaften, die der TCS im Sommer ins Rennen schickt, ragt das Herren 50-Team mit einem Novum heraus. Erstmals in der Vereinsgeschichte geht eine Mannschaft in der Oberliga auf Punktejagd. Das Team um Kapitän Stephan Menke steht vor schweren Aufgaben, will aber einen insgesamt sehr positiven Trend in Sommerbostel fortsetzen. In den sogenannten Altersklassen wird der Verein immer erfolgreicher. In der Wintersaison sind das Herren 40- und das Herren 50 Team in die Verbandsklasse aufgestiegen. Mit einer Mischung auf viel Elan und Routine soll es auch in der Sommersaison weitergehen.