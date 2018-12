Herren 40 und 50 des TCB ungeschlagen aufgestiegen

Auch die Herren 50 haben eine perfekte Wintersaison in der Bezirkliga hingelegt. Im letzten Punktspiel gegen den TV RW Ronnenberg ließen die Herren 50 dem Gegner keine Chance und haben eindeutig mit 6:0 gewonnen. In den Einzeln spielten Frank Hilke (MF) 6:4, 6:1; Wiegand Heine 6:0, 6:1; Michael Büsing 6:2, 6:0 und Jörg Frenzel 6:0, 6:1. Das Doppel 1 wurde mit 6:3, 6:0 und das Doppel 2 mit 6:2 und 6:3 gewonnen. Ungeschlagen sind die Herren 50 Tabellenerster mit 10:0 Punkten und können den Aufstieg in die Verbandsklasse feiern.Mannschaftsfoto der Herren 40 ---Auf dem Foto von links nach rechts vorne: Christopher Nordmeyer (MF), Uli Makowka, Peter Palczewski und stehend: Christoph Hille, Michael Bethke, Christian Queck, Stefan Kruse, Timm Ohlendorf und Frank Hilke.Es fehlen: Thomas Tiroke, Dag Oeing, Uwe Matthäus und Michael BüsingMannschaftsfoto der Herren 50 -- Auf dem Foto von links nach rechts: Michael Büsing, Frank Hilke ( MF ), Jörg Frenzel, Wiegand Heine und Ingo Zander