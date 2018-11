Im neuen Outfit auf Punktejagd

Mellendorfer Fußball B-Juniorinnen erhalten Trikots

Steuerberaterin Claudia Szymik – früher selbst aktive Fußballerin – sponsert den Fußball-B-Mädchen des MTV Mellendorf neue Trikots.Die Mädels, die sich erst in dieser Saison aus der ehemaligen C- und B-Mädchenmannschaft zusammengefunden haben, präsentieren sich stolz in den neuen Trikots. Unter dem Trainerteam Philipp Scharnofske, Uwe Munter und Niklas Kummer hoffen jetzt alle auf den ersten Punktgewinn in dem neuen und ungewohnt harten Terrain der Bezirksliga. Ein großer Dank an Claudia Szymik für die tolle Unterstützung.Fußballinteressierte Mädchen (Jahrgang 2002 und jünger) sind jederzeit willkommen. Trainiert wird dienstags und donnerstags um 17.30 Uhr auf der Sportanlage des Mellendorfer TV.