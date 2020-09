In neuen Trikots zurück auf den Platz

JSG Mellendorf/Elze startet durch

In neuen Trikots zurück auf den PlatzDas Team um Trainer Florian Karus freut sich über einen kompletten neuen Trikotsatz und bedankt sich dafür herzlich bei Reinhard Kessemeier vom Ingenieurbüro Kessemeier aus Melmendorf, der sich trotz der Corona Krise bereit erklärt die C-Jugend der JSG Mellendorf/Elze neu auszustatten. Die neuen Trikots wurden vergangen Freitag im Testspiel gegen die JSG Wathlingen/Großmoor U14, welche in Celle in der Kreisliga starten, eingeweiht. Es gab noch einige Schwierigkeiten mit der Umstellung auf das Großfeld, ab der C-Jugend wird über den gesamten Platz gespielt. Das Match könnte am Ende sogar überraschend deutlich mit 9:2 gewonnen werden. Noch mehr als über den Sieg freute sich das Team aber darüber endlich wieder gemeinsam auf dem Platz zu stehen und Fußball zu spielen. Am gestrigen Freitag haben die Punktspiele beginnen. Erster Gegner in der Kreisliga Vorrunde war der SV Kleeblatt Stöcken. Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Neue fußballbegeisterte Kicker des Jahrgang 2007 sind immer herzlich willkommen einfach mal beim Training vorbei zu schauen. Tariniert wird montags und mittwochs von 17. 30 Uhr bis 19.30 Uhr in Elze.