Internes Tennisturnier

Probedurchlauf beim SV Lindwedel-Hope

Lindwedel/Hope. Auf den Tennisplätzen des SV Lindwedel-Hope wurde am letzten Sonnabend ein internes Turnier ausgetragen. Es wurde begeistert Mixed-Doppel gespielt. Die jeweiligen Paarungen wurden ausgelost und wechselten alle 30 Minuten. So entstand eine tolle Atmosphäre mit viel Spaß beim Spiel. Diese Veranstaltung war ein Probedurchlauf für ein geplantes Schleifchenturnier am 12. September. Der Vorstand hofft, dass er dabei viele Gäste begrüßen kann. Jeder kann sich anmelden. Die Begeisterung für diesen Sport steht im Vordergrund. Es ist nicht wichtig, Tennis spielen zu können, sondern es zu wollen. Genaue Informationen dazu werden in Kürze folgen.