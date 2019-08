Schiedsrichterlehrgang in der Wedemark

In Kooperation mit dem 1. FC Brelingen bietet der NFV Kreis Region Hannover vom 11. bis 19. Oktober einen Lehrgang zur Erlangung der Schiedsrichterlizenz für Fußballspiele an. Nähere Informationen über die Anforderungen (Mindestalter, sportliche Eignung, Anmeldegebühren) sowie die Vorteile, welche das Schiedsrichterwesen mitsichbringt, erfahren Interessierte unter www.1fcbrelingen.de oder via E-Mail von nils.voigt@nfv-region-hannover.de.