Johanna Marten verfehlt nur knapp das Treppchen

Gute Leistungen beim Deutschland-Cup

Ein hochkarätiger Wettkampf erwartete zwei Turnerinnen von Blau-Gelb Elze: Karolina Heitland und Johanna Marten nahmen an dem Qualifikationswettkampf des Deutschland-Cups Gerätturnen weiblich teil, der in Verbindung mit dem Bundespokal der Landesverbände 2021 im Landes-Leistungszentrum Hannover-Badenstedt stattfand. Beide absolvierten einen Vierkampf in der Leistungsklasse „Kür modifiziert LK 2“. Nach der langen coronabedingten Trainings- und Wettkampfpause konnten sich beide Turnerinnen nach den Sommerferien im Training einen soliden Leistungsstand erarbeiten und ermöglichten sich so die Teilnahme an diesem herausfordernden Wettkampf. Ziel war die Qualifikation zum Bundesfinale, das am 6./7. November in Paderborn ausgetragen wird.13 Turnerinnen aus den Bezirken gingen in diesem Wettkampf an den Start. Nach einem guten Auftakt am Sprung (Johanna erhielt für ihren Überschlag mit einer halben Drehung in der ersten und in der zweiten Flugphase die höchste Wertung in dieser Wettkampfklasse) konnten beide Turnerinnen am Stufenbarren nicht ihr Leistungsvermögen abrufen. Insbesondere das geforderte Flugelement vom unteren zum oberen Holm misslang bei beiden, was am Ende wertvolle Punkte kostete. Am Balken erwischte Karolina einen echten Pechtag und musste mehrere Stürze in Kauf nehmen. Johanna zeigte stärkere Nerven, musste zwar auch einen Sturz hinnehmen, aber erturnte hier am Ende immer noch die drittbeste Wertung. Abschließen konnte beide den Wettkampf an ihrem Paradegerät, dem Boden.Lediglich zwei Turnerinnen (plus eine Ersatzturnerin) konnten sich für das Finale qualifizieren. Karolina musste sich am Ende mit Platz 13 zufrieden geben, die Stürze am Balken hatten sie weit abgeschlagen. Johanna verfehlte mit 0,5 Punkten die Bronzemedaille und damit leider auch die Fahrkarte nach Paderborn. Sie errang am Ende Platz 7. Beide Turnerinnen haben unter den aktuellen Trainingsbedingungen und dem langen Trainingsausfall herausragende Leistungen gezeigt, in einem sehr starken Teilnehmerumfeld.