JSG sucht noch Spieler

Mellendorf. Die Fußball JSG Mellendorf/Elze sucht noch Spieler und Spielerinnen des Jahrgangs 2008 für die neue D 1 der kommenden Saison. Wer in einem motivierten Team und unter der Leitung eines qualifizierten Trainers Fußballspielen möchte, kann gern einmal bei einem Probetraining (unter Corona-Auflagen) am Montag, 29. Juni, Donnerstag, 2. Juli oder Montag, 13 Juli jeweils ab 16.30 Uhr im Sportpark des Mellendorfer TV in der Industriestraße 37 teilnehmen. Eine Anmeldung ist jedoch an Trainer Marco Napps, per Telefon (01 51) 40 00 06 11 oder E-Mail marco.napps@gmx.de erforderlich.