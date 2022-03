Judo-Neustart im Jahr 2022

Mellendorf. Im Frühling erwacht die Natur und nach den schwierigen Jahren mit Corona, kommt es den 39 Judoka wie ein Frühlingserwachen vor, dass der Dan- Vorbereitungskurs 2022 in der Wedemark stattfindet. Bei dem Dan - Vorbereitungskurs, welcher sechs Termine inklusive abschließender Prüfung beinhaltet, können sich Judoka aus Niedersachsen, unter Anleitung des Bezirksprüfungsreferenten des NJV Wolfram Diester (6. Dan), Kattareferentin des NJV Jutta Milzer (5. Dan) und Dieter Langhorst (3. Dan) für den nächsten Dan, übersetzt Stufe oder Meistergrad, vorbereiten und ggf. die Prüfung ablegen. Letztes Jahr sprang die Judosparte des Mellendorfer TV ein und richtete unter strengen Auflagen und mit einer geringen Teilnehmeranzahl, den Lehrgang aus, was nur möglich war, dank der tollen Zusammenarbeit zwischen Judosparte des Mellendorfer TV, Gebäudemanagment und Ordnungsamt der Gemeinde Wedemark. Spartenleiter Christian Knobloch erhielt, Seitens der Prüfungsreferenten und Teilnehmern nur positives Feedback und Lob. So war es nicht verwunderlich, das noch vor Weihnachten, eine Anfrage für erneute Ausrichtung des Dan –Vorbereitungskurses für 2022, durch den Bezirksprüfungsreferenten des Niedersächsischer Judo Verbandes Wolfram Diester, in das E-Mail Postfach der Judosparte einflog. Unter Einhaltung der 2-G-Plus-Regelung und damit strenger als es das Land vorgibt, startete am nun die Lehrgangreihe mit 39 Teilnehmern und damit dem größten Lehrgangsteilnehmerfeld in der Region Hannover und Endet hoffentlich am 2. Juli mit vielen glücklichen Prüflingen.