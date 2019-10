Jüngsten-Regions-Herbstmeisterschaften 2019

Lennart Neemeyer gewinnt Finale der Junioren U10

Kürzlich wurde bei schönem Wetter in Barsinghausen die diesjährige Regions-Herbstmeisterschaft der Junioren U9 und U10 ausgespielt. Vom Tennisclub Bissendorf starteten sieben Spieler. Bei den U9-Junioren war Levin Hille vertreten und bei den U10-Junioren Lennart Neemeyer. Bei den U9-Juniorinnen spielten Hannah Günther, Isabelle Kling und Lenja Queck. Bei den Juniorinnen U10 spielten Viktoria Marten und Mia Wilhelmsen. Am Samstag wurde die Vorrunde in Dreier- beziehungsweise Vierer-Gruppen ausgespielt. Vier Spieler und Spielerinnen schieden leider nach der Vorrunde aus. Am Sonntag ging es dann für Lenja, Levin und Lennart weiter mit dem Viertel-, Halbfinale und dem Finale.Levin Hille erreichte einen tollen dritten Platz bei den Junioren U9. Lenja Queck unterlag im Finale bei den Juniorinnen U9 und erreichte somit einen tollen zweiten Platz. Lennart Neemeyer gewann das Finale der Junioren U10 mit 6:2 und 6:3. Somit hat der TC Bissendorf einen neuen Herbstmeister.