Jugend-Saisoneröffnung des Tennisclub Bissendorf

32 hochmotivierte Kids im Alter von sechs bis 17 Jahren nahmen mit viel Eifer und Freude an der Saisoneröffnung teil und freuten sich über das Spiel im Freien. Unter der Leitung von Josephine Bollwahn und ihren zwei Helfern Henri Schwarzkopf und Ole Timm wurden je nach Altersklasse verschiedene Turniere ausgespielt. Die gewählte Spielform der Turniere führte dazu, dass „jeder in den Altersgruppen mit jedem gegen jeden“ gespielt hat, so dass der Spaß im Vordergrund stand.Eine abschließende Siegerehrung mit tollen Preisen fehlte natürlich auch nicht. Als schöner Abschluss des Tennisnachmittags wurden alle Teilnehmer zum Grillen eingeladen. Familie Heleta hatte wieder bestens für das leibliche Wohl gesorgt und ein schönes Grillbüfett hergerichtet. Es war ein rundum gelungener Tag für die Jugend des TC Bissendorf.