Kids starten mit neuem Outfit in die Saison

KORNTEC® sponsert 2011er vom SC Wedemark neue Trikots

Wedemark (elr). Die Kids vom SC Wedemark freuten sich riesig als sie zu ihrem letzten Training der Saisonvorbereitung einen neuen Satz Trikots überreicht bekommen haben. Geschäftsführer Christoph Pundsack ist persönlich vorbeigekommen, um die Trikots an die Mannschaft zu übergeben. KORNTEC® plant und montiert Anlagen und Gebäude für die Industrie und Landwirtschaft. Schlüsselfertig, wirtschaftlich, mit kompromissloser Qualität ­ und immer gnadenlos unkompliziert. Was auch immer Sie in diesem Bereich vorhaben: Alles geht.Mit den neuen Trikots sind die Kids perfekt in die neue Saison gestartet. Seit mittlerweile fünf Spielen sind die kleinen Ballkünstler ohne Punktverlust und haben sich ein Torverhältnis von 61:4 erspielt. Wer das Team in Aktion sehen möchte, ist herzlich zum nächsten Spieleingeladen. Am Sonnabend, 14. September geht es im Derby zur JSG Mellendorf/Elze. Anpfiff ist um 11 Uhr in Elze.