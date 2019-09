Klarer 8:3-Sieg

1.FC Brelingen mit gutem Saisonstart

Die Spieler der I.Herren des 1.FC Brelingen haben einen perfekten Saisonstart erwischt. Dennoch rangiert das Team von Trainer Martin Damaske nach fünf Siegen aus 5 Spielen nur auf dem zweiten Tabellenplatz. Am vergangenen Sonntag war die SG Letter 05 II zu Gast in Brelingen und musste eine deutliche 8:3 Niederlage hinnehmen. Jeweils zwei Mal trafen Björn Tiedtke, Robin Kugler und David Lott, je einmal Robert Foitzik und Patrick Thies. Die spektakulärsten Treffer erzielten hierbei wohl Robert Foitzik mit einer direktverwandelten Ecke und Patrick Thies mit einem 30-Meter-Distanzschuss in den Winkel. Am Sonntag kommt es nun um 15 Uhr zum Duell gegen den Ligaprimus TSV Mesmerode.