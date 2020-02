A-Jugend der JSG Wedemark beteiligt sich

Die A-Jugend der JSG Wedemark beteiligt sich am bundesweiten Aktionsbündnis „Alkoholfrei Sport genießen“. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ruft gemeinsam mit dem DOSB, DFB, DTB, DHB und DJK alle Sportvereine in Deutschland dazu auf, für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu werben. Mit der Beteiligung am Aktionsbündnis will die JSG Wedemark sich dieser Verantwortung stellen und die Vorbildrolle der Erwachsenen für Kinder und Jugendliche im Verein betonen.Die A-Jugend der JSG Wedemark führt am 15. Februar in der Wedemarkhalle am Roye-Platz in Mellendorf von 11 bis circa 16 den Kreuschner Cup 2020 durch. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Alkoholfrei Sport genießen“. Das bedeutet: Der Verein verzichtet rund um seine Veranstaltung auf den Konsum von Alkohol. „Mit der Beteiligung an dieser Aktion wollen wir ein wirkungsvolles Zeichen setzen und dazu beitragen, insbesondere die Kinder und Jugendlichen in unserem Verein vor der Gefährdung durch Alkohol zu schützen“, erklärt Holger Meinen (Spartenleiter).Neben dem Fußballturnier finden für alle beteiligten Mannschaften Workshops statt, welche vom Polizeikommissariat Mellendorf, vom Präventionsrat der Gemeinde Wedemark und dem Team Jugend- und Familienbildung der Region Hannover durchgeführt werden. Für alle teilnehmenden Mannschaften stellt die Firma Kreuschner Sport- und Werbeartikel aus Hellendorf Sach- und Geldpreise zur Verfügung. Für das leibliches Wohl ist natürlich auch gesorgt.Alkohol verursacht in Deutschland bei einer großen Zahl von Menschen schwerwiegende gesundheitliche Probleme. Vor allem junge Menschen sind gefährdet. Kinder und Jugendli-che bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken und sie zu befähigen, ihr Leben ohne Suchtmittel zu bewältigen, ist deshalb eine wichtige Aufgabe für alle Erwachsenen, die Ver-antwortung für sie tragen – ob zu Hause, in der Schule oder auch im Sportverein. Gerade Trainer sowie Übungsleiter sind wichtige Vorbilder für Kinder und Jugendliche. Das betrifft auch den Konsum von Alkohol. Gehen die Erwachsenen im Verein maßvoll und verantwortungsbewusst mit Alkohol um, kann sich das auch positiv auf die jungen Vereinsmitglieder auswirken. Mit „Alkoholfrei Sport genießen“ können Sportvereine genau hier ein Zeichen setzen und ihre Vorbildrolle für Kinder und Jugendliche betonen.