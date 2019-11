Judoka haben viel Spaß beim Bowling

Am Freitagabend tauschten 40 Judoka des Judoclub Godshorn ihren Judoanzug gegen die Bowlingkugel. Gleich sechs Bahnen und ein Billardtisch wurden für zwei Stunden im Bandits im CCL in Beschlag genommen. Alle hatten viel Spaß bei dieser gemeinsamen Aktion, die unbedingt wiederholt werden sollte. Judo-Interessierte können gern jederzeit zum Schnuppertraining in die Hermann-Löns-Schule kommen. Die Trainingszeiten findet man auf www.jcgodshorn.de.