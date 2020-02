Landesmeister Herren 45

Uli Makowka spielt fast fehlerfrei

Die ersten Meister im TNB (Tennisbund-Niedersachsen-Bremen) des Jahres 2020 sind gekürt. In 16 Konkurrenzen wurden bei den Landesmeisterschaften der Altersklassen im Sportpark Isernhagen die Titelträger ermittelt. In der Altersklasse Herren 45 waren im Hauptfeld 16 Teilnehmer gemeldet. Mit dabei Uli Makowka und Michael Bethke vom TCB. Beide spielen in der Mannschaft Herren 40 (Nordliga) des Tennisclubs Bissendorf. Im Finale traf Uli Makowka (TCB) auf den Favoriten Dirk Stöbitsch (Osnabrücker THC). Nach drei gewonnenen Landesmeistertiteln in Folge musste Dirk Stöbitsch das Ende dieser Erfolgsserie akzeptieren. Gegen einen fast fehlerfrei aufspielenden Uli Makowka unterlag der Topgesetzte Dirk Stöbitsch mit 6:3 und 7:6.