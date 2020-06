JSG Wedemark sucht Spieler und Trainer

Die JSG Wedemark ist eine der erfolgreichsten Jugendspielgemeinschaft in der Region, in der seit 2008 den Fußballjunioren vom SC Wedemark, 1.FC Brelingen und SV Resse Jugendfußball ab der D-Jugend angeboten wird. Alters- und leistungsgerechtes Training bietet den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit persönliche und sportliche Ziele zu verwirklichen. Die fußballerische Ausbildung unseres Nachwuchses beinhaltet neben der sportlichen auch eine soziale und persönliche Komponente. Der persönliche Bezug von Trainer und Spieler spielt dabei eine herausragende Rolle. Ansporn für unsere Trainer ist die Faszination und Leidenschaft für den Sport. Alle an Fußball interessierten Junioren und Erwachsenen sind willkommen. Gesucht werden Spieler und Trainer zur Verstärkung der Mannschaften. Verstärkt werden aktuell Spieler der Jahrgänge 2004 und 2005 gesucht!Bei Interesse wenden sich Interessierte an einen der drei Vereine und deren Spartenleiter: bleikamp@scwedemark.de , florian.kroening@1fcbrelingen.de , meinen@svresse.de.