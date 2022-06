Live-Wrestling in der Hus-de-Groot-Eisarena

Die Fans können sich auf Topkämpfer freuen und als besonderes Highlight gibt es einen Kampf im Stahlkäfig. Der Österreicher Rockn Rolla trifft auf den Kampfkolos Davies, den viele durch seine TV Auftritte, wie bei Oliver Pochers "Alle auf den Kleinen", kennen.“Die hus de groot Eisarena versprüht immer ein ganz besonderes Flair," so P.O.W Präsident Jörg Vespermann. „Das Event ist eingebettet in ein Camping Wochenende, wo viele der Aktiven und die Fans zusammen eine tolle Zeit verbringen. Näher als da, kann man den Stars nicht sein. Als wir 2019 das erste Mal dort Catch & Camping veranstaltet haben, war klar dass wir es wiederholen werden. Corona hat uns auch da eine Zwangspause verspasst, umso mehr freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit mit der Catchfamilie. Ich habe selbst viele Jahre in Mellendorf gelebt, es ist wie ein nach Hause kommen, quasi das Liveevent in meinem ehemaligen Wohnzimmer. Mit dem Kampf im Stahlkäfig bieten wir den Fans diesmal ein ganz besonderes Highlight, so etwas gibt es nicht alle Tage zu sehen und eins ist klar, die beiden Kontrahenten schenken sich nichts. Ihre Rivalität ist in den letzten Monaten enorm angestiegen und diesen Kampf anzusetzen war für mich die logische Konsequenz!"Die Fans können sich unter anderem auf folgende WrestlerInnen freuen: Chris "The Bambikiller", Raaber Davies, Rockn Rolla, Hektor Georg Gwärch, Kat Siren, Andi Theque, Lucifer Lohan, Ernst Jäger, Rage Sniper, Georges Khoukaz, Vincent Heisenbergm Leon van Gasteren und Florenz de la Hunt. Neben dem Käfigmatch gibt es bereits zwei weitere Kampfansetzungen, die durch den P.O.W Präsidenten Jörg Vespermann bekannt gegeben wurden. Leon van Gasteren trifft auf Hektor und Chris "The Bambikiller" Raaber & Ernst "Jägermeister" Jäger kämpfen im Teamkampf gegen Andi Theque & Georg "Schorschi" Gwärch. Aktuelle Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen von Power of Wrestling gibt es im Internet unter https://www.power-of-wrestling.de/. Tickets gibt es beim Ticketshop in Mellendorf und allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter https://www.eventim.de/artist/pow-power-of-wrestli...