Lizensierte Trainerassistenten beim RVC

Fünf Nachwuchsausbilder haben ihre Prüfung bestanden

Resse. Vom 9. bis 11. September haben fünf Nachwuchsausbilder des RVC Wedemark am Trainerassistentenlehrgang in Hohenhameln teilgenommen und alle die Prüfung bestanden. Bereits im Vorfeld haben die Mädchen das Longierabzeichen und einen Ersten Hilfe Kurs absolviert. In Hohenhameln stand dann Unterrichtserteilung, Veterinärkunde, Longieren und Voltigierlehrere auf dem intensiven Programm. Der RVC legt großen Wert darauf qualifzierten Trainernachwuchs auszubilden. „Was uns fehlt sind zuverlässige, gute Trainer“, erzählt Iris Berthold. „ Unsere Warteliste ist lang und wir können keine weitere Gruppen initiieren, weil zuwenig junge Leute Lust und Spaß an der Trainertätigkeit haben, umso mehr freuen wir uns, dass wir gleich fünf motivierte Voltigiererinnen für diese Aufgabe gewinnen konnten.“