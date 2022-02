Mädchen des ESC Wedemark räumen in Wolfsburg ab

Der ESC reiste mit 25 Mädchen in die Eis Arena nach Wolfsburg.Für die Einen sollte es der Erste Wettbewerb in der jungen Eiskunstlauf-Karriere überhaupt sein. Für die Anderen war es der erste Wettkampf nach über zwei Jahren Wettkampfpause.Dementsprechend war die Aufregung bei den 4-Jährigen Minis ähnlich groß wie bei den „großen“ Young Adults. Sie trafen in elf verschiedenen Kategorien auf Läuferinnen aus Hannover, Salzgitter, Wolfsburg und sogar aus Berlin. Dem Trainerteam um Cheftrainerin Katja Bögelsack war die Freude anzusehen, als die Mädchen ihre neuen Kürprogramme oder den Parcours absolvierten und sie ihre neuen Kürkleider auf dem Eis präsentieren konnten. Die Mädchen haben sehr gute Ergebnisse erzielt, worauf sie stolz sein können. Insbesondere auch die ganz kleinen Kringeldreherinnen, die erst seit zwei Monaten im Verein sind, haben diese besondere Herausforderung super gemeistert haben.Ergebnisse:1. Mini-Parcours: 1. Platz Olivia Katzenberger, 2. Platz Anouk Evers, 3. Platz Luise Doering, 4. Platz Sofia Bersch, 6. Platz Levke Kummer, 15. Platz Elisabeth Bieber2. Eisläufer: 1. Platz Mayla Woltmann, 2. Platz Stella Urban, 3. Platz Alexandra Walkowski, 4. Platz Emilie Wilkes3. Freiläufer 1-Gr. 1: 1. Platz Linda Morgenstern, 3. Platz Johanna Meyer4. Freiläufer 1-Gr.2: 1. Platz Audrey Katzenberger5. Freiläufer 2: 2. Platz Mila Herhold6. Figurenläufer: 1. Platz Finja Warendorf7. Kunstläufer: 2. Platz Kristina Spakowski, 5. Platz Milena Katzenberger, 6. Platz Charlotte Sickau8. Anwärter: 1. Platz Marika Döring9. Neulinge 1: 2. Platz Jasmin Jazmati, 3. Platz Masa Bozickovic10. Neulinge 2: 1. Platz Joleen Hemmes11. Young Adult: 1. Platz Fabienne Meve, 2. Randi Schelm, 3. Platz Juli