Meisterschaft der Herren 30

TC Wedemark gibt Ergebnisse bekannt

Nachdem die Herren des TC Wedemark in 2019 als Herren 30 in die Bezirksklasse eingestuft worden waren, konnten sie gleich im ersten Jahr deutlich die Meisterschaft gewinnen und sind damit in die Bezirksliga für 2020 aufgestiegen. Trotz der Coronabeschränkungen entschieden sich die Herren diese Saison zu bestreiten, um sich gleich in dieser Klasse zu messen. Das Ganze wurde ein voller Erfolg. Mit drei deutlichen Siegen bei nur drei Matchverlusten erreichten sie den Staffelsieg. Auch wenn es in diesem Jahr keinen Aufstieg gibt, ist man doch gut aufgestellt für das nächste Jahr.