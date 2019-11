Fußball-Kreisliga: Elze verliert mit 1:4 in Engelbostel

(ok). Der Mellendorfer TV bleibt weiter an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga, Staffel zwei. Das Team von Trainer Matthias Henning schickte TSV Schloß-Ricklingen mit 5:0 auf die Heimreise. Die Mellendorfer spielen am nächsten Sonntag, 1. Dezember, ab 14 Uhr gegen den TSV Berenbostel. Blau-Gelb Elze unterlag beim Tabellenzweiten MTV Engelbostel-Schulenburg mit 1:4. Das Match des SV Resse bei Lohnde 96 ist ausgefallen.