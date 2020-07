Menke sichert den Sieg

Herren des TC Sommerbostel erfolgreich

Dank eines großen Kampfes hat die Herrenmannschaft des Tennis Club Sommerbostel ihren ersten Sieg in der Verbandsklasse eingefahren. Im zweiten Spiel der Saison gegen den favo-risierten TC TSV Burgdorf gewannen erst Magnus Thiele und Carsten Wendt souverän ihre Einzel, Spitzenspieler Marvin Menke sorgte mit einer starken Leistung und einem 6:4 3:6 6:4-Erfolg für den dritten Punkt nach den Einzeln. Im Anschluss sorgten Menke und Thiele mit ihrem Doppelsieg für den gewinnbringenden Punkt, sodass am Ende ein überraschender 4:2-Sieg heraussprang. Die Damen des TCS hingegen mussten in der Landesliga eine knappe Niederlage einstecken. Gegen den Bremer TC stand es nach Erfolgen von Alexandra-Louisa Strauß und Caroline-Marie Schmieta nach den Einzeln noch 2:2. Leider gingen die Doppel von Strauß und Lea-Marie Sümnick sowie von Josephine Bollwahn und Carina Sievers verloren. Während die Damen erst im August wieder antreten, geht es für die Herren am 26.07. mit einem Heimspiel gegen den TC Munster weiter. Die Jugendpunktspiele starten nach den Sommerferien.