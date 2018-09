Mittelbullypunkt ein Blickfang

Scorpions haben mit Eistraining begonnen

Da ist der Firma Nordpack und den Hannover Scorpions etwas Außergewöhnliches gelungen. Das künstlerisch gestaltete Firmenlogo der Firma Nordpack ziert ab sofort den Mittelbullypunkt in der hus de groot EISARENA, wo die Hannover Scorpions ihre Heimspiele in der Eishockeyoberliga Nord austragen. Zwei große Elefanten, an deren zum Boden geneigten Rüsseln zwei kleine Mäuse sitzen, sind umgeben mit der um den Mittelbullypunkt unter das Eis gebrachten Aussage „Gute Freunde sind selten“. „Ein tolles Logo, ein richtig guter Slogan, wir sind stolz, dass wir in dieser Saison auf einer Eisfläche spielen, die mit einem so tollen Mittelbullypunkt gestaltet ist“, so das Team der Hannover Scorpions, die am vergangenen Mittwoch mit dem Eistraining auf der neu gestalteten Eisfläche begonnen haben.