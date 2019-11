MTV nur remis

Fußball-Kreisliga: Mellendorf bleibt vorn

(ok). Federn hat Tabellenführer Mellendorfer TV in der Fußball-Kreisliga, Staffel zwei, gelassen. Beim TSV Berenbostel reichte es nur zu einem 2:2. Am nächsten Sonntag, 10. November, treffen die Mellendorfer zu Hause auf SV Türkay Sport Garbsen. Ligakonkurrent SV Resse verlor wieder mit 0:3, diesmal gegen den Zweitplatzierten MTV Engelbostel-Schulenburg. Der Aufsteiger in die Kreisliga tritt am nächsten Sonntag, 10. November, um 14 Uhr beim TSV Mariensee-Wulfelade an. Mit 2:5 unterlag Blau-Gelb Elze TuS Garbsen II. Die Elzer kicken am nächsten Sonntag, 10. November, beim TSV Poggenhagen. Anstoß ist auch hier um 14 Uhr.