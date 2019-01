Nachbarschaftsduell am Sonntag

Scorpions empfangen Harzer Falken

So langsam biegt die Hauptrunde der Eishockey-Oberliga-Nord auf die Zielgerade. In gut einem Monat, am 1. März, findet das letzte Heimspiel der Hauptrunde auf Wedemärker Eis statt, ehe es in die Playoffs geht.Im Augenblick haben die Scorpions einen Lauf (seit elf Spielen gepunktet) und sich auf Tabellenplatz zwei festgesetzt. Am kommenden Sonntag, 27. Januar, um 19 Uhr kommt es in der hus de groot EISARENA zum Nachbarschaftsduell mit den Harzer Falken. Es ist das letzte Aufeinandertreffen mit den Harzern in dieser Saison. „Auch wenn die Scorpions der Papierform nach als Favorit in die Begegnung gehen, ist Vorsicht geboten“, so Coach Dieter Reiss. Ein Blick auf den Saisonverlauf zeigt immer wieder, dass die Harzer mit einigen spektakulären Überraschungen auf sich aufmerksam gemacht haben. „Jeder Punkt hat in der Tabelle den gleichen Wert, ob gegen Tilburg oder die Harzer Falken, in der Endabrechnung zählen nur die Punkte, egal gegen welchen Gegner sie erzielt worden“, so Sportchef Eric Haselbacher, dem es in der vergangenen Woche gelang mit Damian Martin noch einen Allrounder zu verpflichten. „Ob Matt Wilkins, der seit dem Tilburg-Spiel an einer Handverletzung laboriert, dabei sein wird, ist aktuell nicht absehbar“, so Sportchef Haselbacher.