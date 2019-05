Nächste Standortbestimmung

Bissendorfer Panther empfangen Krefeld

Nach dem sensationellen Auswärtserfolg bei den SHC Rockets Essen am vorvergangenen Wochenende empfangen die Bissendorfer Panther zu Beginn einer Heimspielserie am kommenden Samstag den derzeitigen Zweiten der ersten Skaterhockeybundesliga aus Krefeld.Nach fünf Spieltagen liegen die Bissendorfer Panther mit vier Siegen und einer Niederlage voll im Soll und derzeit auf Rang fünf der höchsten deutschen Spielklasse im Inlineskaterhockey. „Wir sind sogar etwas über Plan“, so Coach Tim Lücker zum aktuellen Stand – seiner Meinung nach war der Sieg am 13. April in Essen zwar nicht einkalkuliert, dennoch nicht unverdient und von so her gerechter Lohn harter Arbeit seiner Mannschaft. Dennoch gilt sowohl für das Trainerduo Lücker, Abstoß als auch für die Mannschaft selbst, dass man sich aufgrund der Leistungsdichte auf dem Überraschungserfolg in Essen keineswegs ausruhen darf. Insbesondere dann, wenn gleich eine ganze Reihe an Top-Teams im Mai ihr Stelldichein in der Wedemarksporthalle zu Mellendorf geben werden. Darian Abstoß dazu: „Nach dem Mai wissen wir definitiv, wo wir uns einzuordnen haben.“Zum Auftakt am kommenden Wochenende tritt der Crefelder SC um 19 Uhr bei den Bissendorfer Panthern an. Derzeit rangiert der SHC auf dem zweiten Platz der Bundesliga und gilt mit seinen erfolgshungrigen und jungen Spielern als Geheimtipp auf den Titel. In der Folgewoche kommt dann niemand geringeres als der amtierende deutsche Meister aus Kaarst in die Wedemark. Den Abschluss der vier Spiele bilden dann die beiden Erzrivalen der Panther aus Duisburg und Köln, die sicherlich für einen kampfbetonten und emotionalen Schlussspurt im Mai sorgen werden. Für Lücker und Abstoß ist klar, dass man im „Monat der Wahrheit“ (Abstoß) von Spiel zu Spiel wird denken müssen. „Jeder der kommenden Gegner verfügt über viel Klasse, aber wir haben ebenfalls bewiesen, dass mit uns in dieser Saison zu rechnen ist,“ so Tim Lücker, der nach jetzigem Planungstand wieder auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. Gegen Krefeld wird Lücker auch seine besten Spieler aufbieten müssen – zumal der SHC auf einen Sieg brennen wird. Die Krefelder haben in ihren bisherigen sechs Partien keine nach regulärer Spielzeit verloren – die beiden letzten Partien gegen Duisburg und Meister Kaarst gingen allerdings nach Penaltyschießen an den Gegner und so darf man vermuten, dass der SHC sicherlich auf einen Sieg nach regulären 60 Minuten spielen wird. „Krefeld zeichnet sich durch hohe Moral und eine ausgeglichene Mannschaft aus, das heißt für uns, dass wir neben Laufbereitschaft auch die ein oder andere Einzelleistung zeigen müssen um gegen den SHC zu bestehen,“ so Lücker vor der Partie.Bulli ist am kommenden Samstag um 19 Uhr. Die Offiziellen der Bissendorfer Panther rechnen wieder mit mehr als 200 Zuschauern und haben Grill und Tresen entsprechend bestückt.