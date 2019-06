Neue Trikots für E-Jugend

Am letzten Tag geht es um die Meisterschaft

Die E-Jugend der JSG Mellendorf-Elze ist aus den alten Trikots einmal mehr schnell herausgewachsen. So geht der erste Blick des Trainerduos Zimmermann/Holz in Richtung Elternschaft. Und es gab nach wenigen Sekunden eine frohe Botschaft. Denn Dennis Giesche führte ein kurzes Telefonat und schon gab es die Zusage für einen neuen Trikotsatz. Doch wie sollen die Sachen aussehen? Da hat ja jedes Kind eigene Vorstellungen. Also wurden drei Outfits zur Wahl gestellt. Giesche selbst hat das Team bereits mit neuen Bällen und diversen Materialien unterstützt.Sportlich läuft es für die Spielgemeinschaft der beiden Vereine Blau-Gelb Elze und Mellendorfer TV sehr gut. Am letzten Spieltag geht es um die Meisterschaft. Fünf Siege und ein Unentschieden stehen auf dem Punktekonto. Für Spannung ist gesorgt.