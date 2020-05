Neuer Termin im August

Fußballschule Surmann gastiert beim Mellendorfer TV

Mellendorf. Die Fußballschule Karsten Surmann bietet nun in den Sommerferien vom 10. bis 13. August 2020 wieder eine Fußballschule für Jungen und Mädchen von 5 bis 14 Jahren auf dem Gelände des Mellendorfer TV in der Industriestraße 37 an. Ursprünglich war der Termin in den Osterferien vorgesehen, musste aber coronabedingt ausfallen. Die Teilnehmer werden in Gruppen von 10 bis max. 12 Kindern nach Alter und Leistung eingeteilt. Das aus Exprofis bestehende Trainerteam vermittelt an 4 Tagen in 8 Trainingseinheiten u. a. Grundtechniken, sicheres Passen und verschiedene Schusstechniken. Die Teilnahmegebühr beträgt 185,- Euro und beinhaltet an 4 Tagen auch Essen und Getränke sowie ein Trikotset von PUMA, Teilnehmerurkunde und ein Pokal. Maximal 50 Kinder können teilnehmen. Anmeldungen sind ab sofort unter www.fussballschule-surmann.de möglich.