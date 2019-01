Neuer Yoga-Kurs am Vormittag ab Februar bei Blau-Gelb Elze

Elze. Den Yoga-Geist am frühen Morgen wecken und sich für den hektischen Alltag rüsten – die Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele herstellen. Mit leichten Körperhaltungen (Asanas) in Verbindung mit dem Atem gelangen die Teilnehmer zu mehr Gesundheit und Freude, zu mehr Kraft in der Mitte, zu mehr Ruhe und Lebendigkeit. Yoga hilft, eine richtige und funktionale Atmung zu erlernen, hält Gelenke beweglich, schult die Haltung, eine wohltuende Entspannung bewusst herbeiführen zu können und vieles mehr. Mit diesem Yoga-Kurs aktivieren werden Selbstheilungskräfte auf körperlich-geistiger Ebene durch Atem-, Meditationsübungen und Körperübungen aktiviert.

Ein neuer Yoga-Kurs (zehn Termine à 75 Minuten) findet statt ab Dienstag, 26. Februar, um 8.45 Uhr (erster und zweiter Termin) und ab dem dritten bis zum zehnten Termin ist Start um 9.15 Uhr im Sport- und Tanzhaus von Blau-Gelb Elze, Kuckucksweg 90.

Anmeldungen und Informationen erteilt Bettina Kahmann unter der E-Mail bk-balance@htp-tel.de oder unter www.bk-balance.de.