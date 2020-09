Neues Outfit für 2. MTV-Herren

Silke Hanebuth Immobilien spendiert Trikotsätze

Eigentlich sollten die 2. Fußball-Herren des MTV bereits im Frühjahr mit den neuen Trikots in die Rückrunde starten. Doch dann kam Corona und der Lock-Down. So musste die Übergabe der neuen Trikotsätze durch Silke Hanebuth, Inhaberin von Silke Hanebuth Immobilien, noch etwas warten. Nachdem der Sportpark des Mellendorfer TV aufgrund des Corona Lock-Down nahezu menschenleer war, konnte das Team der 2. Herren langsam mit Trainings in Kleingruppen von max. fünf Personen starten. Erst nach weiteren Lockerungen der Corona-Verordnung war Vollkontakttraining wieder möglich. Das führte umgehend zu großer Beteiligung, so dass teilweise Spiele bereits mit je 11 Mann pro Team möglich waren. Die aktive Vorbereitung auf die neue Saison läuft nun bereits seit Anfang August auf Hochtouren. Für die ersten Testspiele wurden zielgerichtet höherklassige Gegner gesucht, damit die Mannschaft von Anfang an gefordert war und das Leistungslevel bereits zu Beginn der neuen Spielzeit hochgehalten wurde. Bisher läuft die Vorbereitung sehr zur Zufriedenheit der Spieler und des Trainerteams.Auch personell hat sich einiges getan. Co-Trainer Kaan Öcgün ist aus privaten Gründen von seinem Amt zurückgetreten. Dafür übernimmt Marcel Baude als Spieler aus den eigenen Reihen den Posten und möchte sich auch zukünftig eher auf Trainertätigkeit und sein Engagement für den Verein konzentrieren. Für die Neubesetzung der Torwartposition wurde ein Aufruf über die sozialen Medien gestartet, was schnell von Erfolg gekrönt war. Es konnten drei neue Torhüter für das Team verpflichtet werden. Darüber hinaus gab es lediglich nur einen Abgang aus familiären Gründen, dafür aber drei weitere Neuzugänge. So kann das Team der 2. Herren motiviert in die Saison starten, denn die Ziele sind hochgesteckt. Aktuell wird noch in der 3. Kreisklasse der Region Hannover gespielt. „Mit der neuen Positionierung steht unserem Aufstieg nichts mehr im Wege“, so Markus Schwarz, Trainer der 2. Herren. Zwei Derbysiege gegen den BG Elze II seien dabei Pflicht.Umso mehr freuen sich die Spieler und der Coach über die neuen Komplettoutfits des Teams, mit dem sie frisch in die neue Saison starten. Bereits im vergangenen Spätsommer hatte Silke Hanebuth, Inhaberin von Silke Hanebuth Immobilien, die Mannschaft mit neuen Jacken in Vereinsfarben überrascht. Nachdem sie mitbekommen hatte, dass die bisherigen Trikotsätze nicht mehr ausreichten und teilweise verschlissen waren, hat sie sich dazu entschlossen, dem Team auch damit eine Freude zu machen. „Der MTV leistet, wie so viele Vereine in der Wedemark, großartige Arbeit. Teamsport ist meiner Meinung nach wichtiger denn je und ich freue mich sehr, die 2. Herren und den MTV weiterhin unterstützen zu dürfen“, so Silke Hanebuth. Sie wünscht den Männern des Teams viel Spaß, ebenso viel Erfolg und erstklassige Siege.