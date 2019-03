Neues Outfit für die JSG

Jungfußballer starten hochmotiviert in die Saison

Für einen erfolgreichen Start in die kommende Saison ist die G2-Mannschaft der JSG Mellendorf/Elze vom Pflegedienst Caspar & Dase mit komplett neuen Trainingsanzügen und Fußbällen ausgestattet worden. Das sympathische Trainerteam Dennis Heinemann und Anton Göhlmann, die seit Sommer 2018 die Mannschaft (Jahrgang 2012-2014) trainieren, nahmen freudestrahlend mit ihren Jungs die neue Ausrüstung entgegen. Die Kinder blicken auf eine bisher sehr erfolgreiche erste Saison zurück. Vor knapp einem Jahr hat sich das Team zusammengefunden und kann saisonübergreifend 20 Pflichtsiege am Stück vorweisen. In der Saison 2018/2019 lieferten sie bisher 15 Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Beim Sportbuzzer Cup kam die erfolgreiche Mannschaft sogar bis ins Semifinale. Zum Team gehören Adnan, Clemens, Collin, Darian, Felix, Finn, Henning, Jayden, Julius, Kalle, Lionel und Piet. Wer Lust hat mit zu trainieren, kann gerne montags von 17.30 bis 18.30 Uhr beim Training in der Elzer Sporthalle vorbeischauen.