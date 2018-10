Neustart der Badminton-Jugend

Am Mittwoch, 17. Oktober, startet die Badminton-Jugend des Turn Clubs Bissendorf neu durch. Lennart Meyer wird die Gruppe trainieren und freut sich auf viele neue Spieler. Training ist immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr in der Mehrzweckhalle in Bissendorf. Interessierte können gern zum kostenlosen Schnuppertraining vorbeikommen. Weitere Infos unter service@turn-club-bissendorf.de oder Telefon (01 77) 7 36 91 50.