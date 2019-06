Nichts an Anziehungskraft verloren

Hannover 96 lief vor 2.000 Zuschauern gegen den MTV auf und gewann 6:0

(uk). Hannover 96 mag zwar aus der Bundesliga abgestiegen sein, anAnziehungskraft haben die Roten in der Region scheinbar aber nichtverloren. Mit 1.500 bis 2.00 Zuschauern hatte der Mellendorfer TV beimGastspiel der wieder von Mirko Slomka trainierten Mannschaft gerechnet,1.975 zahlende waren gekommen. Die Erwartungen der Veranstaltunganlässlich des hundertjährigen Bestehens des MTV wurden damit in vollemUmfang erfüllt. Das Orga-Team Rainer Baude, Günther Stechmann, MaikPuls, Jupp Glennemeier und Marco Stichnoth hatte mit ihren unzähligenHelferinnen und Helfern ganze Arbeit geleistet und einen tollen Rahmenfür ein Familienevent geschaffen. Von der Parkplatzeinweisung über dieEinlasskontrollen bis hin zu den in Eigenleistung errichteten Sitz- undStehplatztribünen passte alles. Die MTV-G-Jugend stellte dieAuflaufkinder, die D-Jugend der JSG Mellendorf/Elze wurde für ihreStaffelmeisterschaft mit einem Einsatz als Balljungen belohnt. Es wardas erste Testspiel der Roten für die kommende Saison in der 2.Bundesliga. Und obwohl der 96-Kader vermutlich noch einige Änderungenerfahren wird und mit Marvin Bakalorz (unterzeichnete erst kurz vor demSpiel einen neuen Vertrag), Waldemar Anton (mit derU-21-Nationalmannschaft in Italien unterwegs), Michael Esser, Walace(beide verletzt) und Genki Haraguchi (stieß erst in dieser Woche wiederzum Team) etliche Akteure nicht dabei waren, konnte Trainer Mirko Slomkain seiner Startelf immerhin zehn Spieler mit Bundesligaerfahrungaufbieten, darunter mit Rückkehrer Ron-Robert Zieler sogar einenWeltmeister. MTV-Trainer Mathias Henning verzichtete darauf, eine klareA-Elf beginnen zu lassen und setzte insgesamt 24 Spieler ein. DerSpielverlauf hatte dann wenig Überraschendes parat. Hannover 96dominierte, MTV-Entlastungsangriffe waren eher selten. Ron-Robert Zielerwurde nur einmal ernsthaft geprüft als er einen Schuss von Dominik Meyerentschärfte, den einzigen Eckball verzeichnete der MTV nach 70 Minuten.Der MTV-Abwehr bereitete Linton Maina die meisten Probeme, auffälligauch Kapitän Edgar Prib und Florent Muslija während der teuersteEinkauf der 96-Geschichte Jonathas die meisten Torchancen hatte unddabei einige hundertprozentige vergab. Zweimal traf er aber doch undMiko Albornoz und Linton Maina steuerten zwei weitere Treffer zum0:4-Pausenstand bei. Das nicht mehr Gegentore fielen, war in ersterLinie Torwart Rouven Kreuschner zu verdanken, der spektakuläre Paradenin Serie ablieferte. In der Halbzeit wurde dann eifrig gewechselt, unteranderen kam Luca Beckenbauer zu seinem ersten Einsatz bei den Profis undauch Niklas Tarnat, der für kurze Zeit auch in der Jugend von Blau-GelbElze gespielt hatte, erhielt eine Bewährungsmöglichkeit. Tore vonHendrik Weydandt und Nikita Masurenko sorgten für den 0:6-Endstand.Sieben Minuten vor dem Ende hatte es noch einen besonderenGänsehautmoment gegeben als Torwart Jens Polke eingewechselt wurde. DasMTV-Urgestein, eigentlich Torhüter der Altherrenmannschaft(en) hatte inder laufenden Spielzeit mehrfach bei der Ersten ausgeholfen, dabei sogarein Tor geschossen und war dafür zum Held des Spieltags gewählt worden.Gegen 96 hielt er seinen Kasten sauber und wurde dafür lautstarkgefeiert. Während nicht nur Polke sondern auch die Mellendorferinsgesamt mit dem Ergebnis und ihrem Auftritt zufrieden sein dürfen,bemängelte Mirko Slomka, sein Team habe deutlich zu wenig Toregeschossen. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter JanTschierschwitz war der Platz dann freigegeben für die jüngsten 96-Fans,die´das Angebot zahlreich nutzten, auf den Rasen stürmten und die96-Profis umzingelten. Diese schrieben bereitwillig Autogramme undposierten geduldig für Erinnerungsfotos. Gute Eigenwerbung für dieMission Wiederaufstieg.MTV-Trainer Mathias Henning schickte folgende Akteure aus Feld: DieTorhüter Rouven Kreuschner, Nils Pinkerneil und Jens Polke sowie TristanBruns, Niklas Burblies, Karamo Conteh, Florian Ebiger, Jonas Frenzel,Max Gerns, Christopher Grotzke, Sören Grünke, Nils Gottschalk,Jan-Hendrik Hesse, Leif Kattge, Marcel Kelber, Alex Krampe, Lukas Lüder,Malte Marx, Dominik Meyer, Jan-Niklas Puls, Finn Seyer, Alexander Tidow,Arne Unterhalt, Jan- Felix Wittmund.Hannover 96 begann mit: Zieler - Korb, Elez, Ostrzolek, Albornoz -Stefandl, Prib, Fossum, Muslija, Maina - Jonathas. Zur Pause wechselteTrainer Slomka Weydandt, Beckenbauer, Aytun, Tarnat und Marusenko ein.