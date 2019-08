Nochmals Radfahren

In der Disziplingruppe „Ausdauer“ bietet das Sportabzeichen-Team des Mellendorfer TV einen weiteren Termin an: 20 Kilometer Radfahren, Sonntag, 1. September, 10 Uhr. Treffpunkt: Kreuz des deutschen Ostens in Mellendorf, Hermann-Löns-Straße. Bei Regen findet die Veranstaltung nicht statt. Rückfragen sind möglich unter Telefon (05130) 3 70 59.