Online-Wettkampf für Nachwuchsturnerinnen

Gut eineinhalb Jahre konnte coronabedingt kein Wettkampf für die Gerätturnerinnen von Blau-Gelb Elze durchgeführt werden. Erst kurz vor den Sommerferien konnte unter strengen Auflagen im Juni das Training in der Turnhalle der Grundschule Elze wieder aufgenommen werden. Nach sieben Monaten Online-Training konnten viele glückliche Kinder endlich wieder Hallenluft schnuppern. Im September nun starteten die jüngsten Turnerinnen der Altersklasse 5 bis 9 auch aus der Wettkampf-Pause. Erstmalig nahmen die Turnerinnen an einem Online-Wettkampf teil, der unter anderem vom Niedersächsischen und Rheinhessischen Turner-Bund ausgetragen wurde. Der Online-Wettkampf bestand aus fünf verschiedenen Disziplinen: Boden, Balken, Trampolin, Rope Skipping und 50-m-Lauf. Aus diesen fünf Disziplinen konnten drei frei gewählt werden. Hierbei waren bestimmte Anforderungen an die jeweiligen Disziplinen bestmöglich zu bewerkstelligen. Für jede Turnerin wurden die Übungen auf Video aufgenommen und anschließend auf der Plattform www.sportdata.org/gymnastics hochgeladen. Gut drei Wochen dauerte dann die Auswertung der eingereichten Übungen und solange mussten die gespannten Mädchen auf ihre Ergebnisse warten. Am Ende konnte Trainerin Iris Seiffert jeder Turnerin eine persönliche Teilnahmeurkunde mit den erreichten Punkten überreichen und allen zu ihren Erfolgen gratulieren. Für 2022 hoffen alle auf ein „normales“ Wettkampfjahr!