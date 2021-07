Ostendorp Landesmeister

Landesmeisterschaften der Bogenschützen







Am vergangenen Wochenende fanden die Landesmeisterschaften der Bogenschützen in Celle statt. Die Pandemieauflagen führten in diesem Jahr zu verkleinerten Starterfeldern, dennoch hatten sich für den SV - Scherenbostel fünf Teilnehmer qualifiziert, die sich allesamt in Ihren Klassen bewährten. Die angetretene Jugend sicherte dem Verein zudem Medaillen. Zur großen Freude des Jugendtrainers Thomas Knigge – Sekler (11. Platz, Blank Master, 518 Ringe) konnte sich bei den Schülern mit dem Blankbogen Adrian Schlittenhard den zweiten Platz sichern (527 Ringe). Und das bei seiner ersten Teilnahme bei einer Landesmeisterschaft. Damit nicht genug: erneut konnte sich Piet Ostendorp den Titel des Landesmeisters sichern! Seine 592 Ringe bei der Recurve - Jugend stellten hier den klaren Sieg dar. Das Bild wurde abgerundet durch Roman Meinen, der mit 579 Ringen einen starken fünften Rang bei den Herren, Recurve belegte; Thorsten Kern wurde bei den Mastern, Recurve 16.ter (562 Ringe). Die Vereinskollegen im Chatbereich waren dann auch schnell einer Meinung: „Wir freuen uns zusammen über die Erfolge bei den Jugendlichen“.