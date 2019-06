Panther-Junioren siebte im Europapokal

Die Enttäuschung war natürlich groß, wusste man, dass nun die bestmögliche Platzierung der siebte Platz war. Dabei hatte man sich eine bessere Platzierung aber nicht im letzten, sondern in den beiden schwachen ersten Spielen verspielt. So ging es am Sonntag für die Panther nur noch um die Platzierungen sieben bis neun. Im ersten Spiel gegen Wiggertal startete das junge Panther-Team gut und erspielte sich Chance um Chance. Folgerichtig stand zur Halbzeit eine 4:1-Führung an der Tafel, die kurz nach der Pause noch auf 5:1 ausgebaut wurde. Allerdings wogen sich die Panther schon in Sicherheit und so kam es wie es kommen musste und Wiggertal schaffte es, auszugleichen. Glücklicherweise konnte man in Overtime die Oberhand behalten und sich mit einem 6:5 das Spiel um Platz 7 sichern. Dort wartete erneut Wien. Es entwickelte sich ein Spiel mit großem Chancenplus auf Seiten der Panther, das durch viele fragwürdige Strafen auf Seiten der Wiener geprägt war. Letztendlich konnte man sich so durch eine starke Leistung mit 7:0 verdient, wenn auch etwas zu hoch durchsetzen. Dementsprechend belegte das Team aus Bissendorf den siebten Platz, mit dem man natürlich nicht zufrieden war. Hätte man von Anfang an die Leistung ab dem Spiel gegen Aventicum gezeigt, wäre auch mehr drin gewesen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass man das wohl jüngste Team stellte, von dem mehr als die Hälfte der Spieler auch noch am diesjährigen U16 Europapokal teilnehmen durften.Erwähnenswert ist noch, dass man durch besonders wenige Strafen den Fair Play Cup gewinnen konnte und Bundesligaspieler Tim Strasser einen Platz im Allstar Team erreichte. Die Bissendorfer Panther bedanken sich bei den SHC Rolling Aventicum für die schöne Ausrichtung des Turniers und gratulieren den Crash Eagles Kaarst zum verdienten Titelgewinn. Ebenfalls geht unser Respekt an die Red Devils Berlin, die durch ein starkes Turnier den dritten Platz erreichen konnten. Außerdem geht der Dank des Teams an die Trainer Patrick Faupel und Leon Rien, die das Team bestmöglich eingestellt haben und das Turnier erst ermöglicht haben, an den besten Betreuer der Welt Theo Strasser und an die Eltern für die großartige Unterstützung. Bereits nächste Woche geht es in der Liga weiter. Am Samstag tritt man bei dem aktuellen Tabellenzweiten, den Skatingbears aus Crefeld an und am Sonntag sind die Commanders aus Velbert zu Gast in der Wedemarkhalle, gegen die das Hinspiel 7:1 gewonnen werden konnte. Für die Panther spielten: Jean-Lennert Reckert (Captain), Simon Dyck (Assistent), Caroline Schmieta (Goalie), Maja Dyck (Goalie), Erik Schöler, Maarten Riemer, Tim Strasser, Jan Stahlhut, Lasse Michaelsen, Lennard Boetcher, Joshua Döring, Luc Conseil, Levi Seck.