Pfandbonaktion erfolgreich

SV Resse hatte Gutscheint ausgelobt

Über 70 Euro in einer Woche kamen bei der Pfandbonaktion des SV Resse zusammen. Der SVR hatte einen 50 Euro Gutschein für den Frischmarkt Pagel ausgelobt. Gewinner war derjenige, der den höchsten Pfandbon mit Namen und Nummer eingeworfen hatte. Ingrid und Hans Nagel sind die glücklichen Gewinner. Ihr Bon weißt eine Höhe von 10,75 aus. “Ich freue mich selbstverständlich, das es mit Familie Nagel auch Vereinsmitglieder getroffen hat”, so Andreas Ringat, Vorsitzender des SVR. “Vielen Dank auch an Torsten Pagel, der die Aktion unterstützt hat.”