Pfingstturnier beim Tennisclub Bissendorf

Der TCB lädt alle Mitglieder ab 16 Jahren zum diesjährigen Pfingstturnier ein. Gespielt wird am Sonnabend, 8. Juni, ab 11 Uhr. Die Startgebühr beträgt fünf Euro. Für die Anmeldung hängt eine Liste am Clubhaus aus. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Meldeschluss ist am 5. Juni.