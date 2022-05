Plan der JSG ging auf

Gut gespielt, aber auch Pech gehabt

Am 23. und 30. April absolvierte die A-Jugend der JSG Wedemark nach langer Corona- und Winterpause ihre ersten beiden Punktspiele der Rückrunde der Bezirksliga Staffel 2. Am 23. war der Tabellenerste Eintracht Hannover zu Gast. Durch eine 1:0- und 2:1-Führung konnte die JSG den Stadtverein, der diese Saison noch kein Spiel verlor, an den Rand einer Niederlage bringen. Letztlich kam Eintracht in einem hochklassigen Spiel 10 Minuten vor Spielende doch noch zum Ausgleich und letztendlich zum Siegtreffer in Spielminute 87.Neben dem guten Spiel beider Mannschaften bleibt die ausgezeichnete Leitung durch den jungen Schiedsrichter K. König zu bemerken: unauffällig, klare und nachvollziehbare Entscheidungen. Am 30.04. war SCL/Arminia zu Gast im "Mühlenbergstadion". Der Plan der JSG Wedemark, Druck zu machen und schnell in Führung zu gehen, ging auf. Nach acht Minuten traf Kelton Gruber zum 1:0 nach einem Freistoß durch Luis Wienhöfer. Das 2:0 nach 15 min wurde wegen angeblichem Abseits nicht anerkannt. Nach dem Ausgleich nach einer Ecke mit Kopfballtor durch SCL / Arminia, musste die JSG erneut mit einer Schiedsrichter Entscheidung hadern. In einer Situation, in der Leo Petrusch nach Gegner Kontakt außerhalb des Strafraums zu Boden ging und dabei auf den Ball fiel. wurde auf Handelfmeter gegen die JSG entschieden. Nach dem 1:2 drückten die Wedemärker, es reichte aber nur noch zum Ausgleich, wiederum durch Kelton Gruber nach Assist durch Leon Wontorra. Das ein Aluminiumtreffer von Johannes Dietterle kurz vor Spielende nicht ins Tor ging, machte die Heimspieler nicht sehr traurig. Nach dem Spiel scherzten sie: der Treffer wäre vermutlich wegen einer unzulässigen Flugkurve aberkannt worden. Alle eingesetzten Spieler haben einen gute Leistung gezeigt, der JSG-Trainer, der Gelb sah und der Schiedsrichter hatten nicht ihren besten Tag.